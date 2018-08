VIDEO: Cuauhtémoc Blanco retó a golpes a ex compañero

En la década de los 90, Cuauhtémoc Blanco se convirtió en símbolo de las Águilas del América y sin lugar a dudas su fama se fue a los cielos, al ser considerado el mejor futbolista de México, aunque, como en todo, siempre existe un choque con un compañero (ya sea del mismo equipo o de la profesión), cuestión que estuvo a punto de terminar en una fuerte pelea.

👇🏻 También te puede interesar 👇🏻

México será cabeza de serie en Copa Oro 2019

Pedro Pineda, quien fue el primer jugador en militar en Italia, estuvo en la mesa de ESPN donde recordó el momento en que él y ‘Cuau’ casi terminan a golpes, siendo ambos personajes elementos del cuadro capitalino.

“Cuando regreso de Italia, yo le comenté que jugara fácil y el ‘cuate’ siempre ha tenido la habilidad de quitarse a uno o a dos; pero yo le decía que tocara uno o dos y después la diera, pero me hacia burla: “No padre, ¿cómo vamos a jugar uno-dos? tú déjame jugar y ya”, siguió. “A veces nos picoteábamos y él tenía a su ‘bandita (Terrazas, Villa, etcétera) y yo solo. En una ocasión me dijo: pues vamos a darnos y lo le contesté que adelante. ‘Yo soy de Tepito’, me dijo y le respondí que seguramente yo de la Del Valle (tono de burla)”.

El ex futbolista tuvo un fugaz paso en el viejo continente con el Milán en el país de la bota, donde para su mala fortuna no le fue como se esperaba, por lo que su retorno a tierras aztecas lo acercaron con el ídolo de Tepito.

PUBLIMETRO TV