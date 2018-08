Con intercepción, Luis Pérez debuta en la NFL

Luis Pérez debutó con el equipo de Los Ángeles Rams como quarterback, pero para su mala fortuna su inicio dentro del emparrillado tuvo una mancha, ya que en la derrota frente a los Santos de Nueva Orleans por marcador de 0-28, el mexicoamericano fue interceptado en una ocasión.

Cuando parecía tener un debut de ensueño, su rival en turno le opacó la velada, pues a parte de perder por blanqueada su récord marcó un tache, mismo que fue hecho en el último cuarto del encuentro.

Kickoff still 90 minutes away, but Luis Perez is already 1-for-1.

Juan Luis (father), Carla (mother), and Carlos (brother) took THREE flights overnight from San Diego to be here for his @RamsNFL debut. pic.twitter.com/R6DHaQYG87

— J.B. Long (@JB_Long) August 30, 2018