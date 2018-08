Samuel Eto’o ayudará a ex futbolista que actualmente vive en la calle

Samuel Eto’o, ex futbolista del Real Madrid, Barcelona, Chelsea y actualmente milita en el Qatar SC se comprometió a ayudar a Norbert Owona, ex estrella de Camerún en los años 60 y 70, quien perdió a su familia y actualmente vive en la calle.

Te puede interesar: Conoce el calendario de la Fórmula 1 en 2019

Owona tiene 67 años de edad, y atraviesa por uno de los peores momentos de su vida. Primero se enfermó, luego perdió a su familia en un accidente automovilístico y ahora, el gran capitán de la Selección de Camerún décadas atrás está en la ruina. Dicha historia se narró en un documental de televisión, el cual llegó a Samuel Eto’o, conmovido por su compatriota se dispuso a darle de nueva cuenta un hogar, comida y todo lo que le sea necesario.

Samuel Eto'o has said he will buy a house for former national team captain Norbert Owona, who is homeless and whose plight has been highlighted in a documentary. pic.twitter.com/oOyQTLyn0Q

— Soccer24.com (@Soccer24com) August 30, 2018