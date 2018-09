Chelsea sumó otra victoria y se mantiene en la cima de la Premier League

Un gol de Pedro Rodríguez y otro de Eden Hazard permitieron que el Chelsea rompiese con el orden defensivo del Bournemouth (2-0), con lo que los 'Blues' suman su cuarta victoria en la Premier League y siguen el ritmo del Liverpool en el liderato.

El extremo canario, que entró en el minuto 65 en sustitución del brasileño Willian, necesitó tan solo siete minutos para darle la razón a Mauricio Sarri con el cambio y lograr el gol que encarriló la victoria.

Una combinación en tres cuartos de cancha entre Marcos Alonso, Pedro y Olivier Giroud dejó al canario con el balón en la frontal.

Recortó a los defensas que le salieron y sacó un rápido disparo que tocó en un contrario antes de colarse en la portería de Asmir Begovic.

Antes de que Pedro desatascara el partido, el Bournemouth, hasta este sábado invicto en la Premier con dos victorias y un empate, había hecho bueno su orden y entramado defensivo, obligando al Chelsea a estrellarse una y otra vez tanto con centros laterales como con las llegadas de Mateo Kovacic y N'golo Kanté desde atrás.

Tuvo que aparecer Hazard par evitar el sufrimiento en la grada. En el minuto 84, el belga recogió un balón en la banda izquierda, se internó y firmó un disparo raso ante el que nada pudo hacer el meta del Bournemouth.

Álvaro Morata, titular este sábado, pasó desapercibido durante los 60 minutos que disputó, antes de ser sustituido por el francés Giroud, quien dio la asistencia a Pedro.

El madrileño, convocado por Luis Enrique para el partido del próximo sábado entre España e Inglaterra en Wembley, apenas dispuso de algún balón en largo que fue incapaz de controlar ante la correosa defensa del Bournemouth.

