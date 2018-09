El equipo de Raúl Jiménez venció al West Ham de 'chicharito'

El Wolverhampton Wanderers, donde juega el mexicano Raúl Jiménez, sumó su primera victoria de la temporada gracias a un gol en el descuento de Adama Traoré que deja al West Ham United de 'chicharito' en la parte baja la Premier League.

El primer gol de Traoré esta temporada sirvió para que los de Nuno Espírito Santo se queden con cinco puntos en la tabla, mientras que los londinenses, con Manuel Pellegrini al mando, son últimos con cero puntos en cuatro jornadas.

Chicha is on for the final 15 minutes. #WHUWOL 0-0 (74) pic.twitter.com/uH84YB8qCq

El seleccionado mexicano de los Wolves, Raúl Jiménez, fue titular y disputó los noventa minutos del encuentro, tuvo algunas oportunidades de anotar, sin embargo, no lo consiguió. Por su parte, el delantero azteca del West Ham, Javier 'chicharito' Hernández entró a la cancha para disputar los últimos 15 minutos del encuentro y también generó algunas jugadas de peligro que desafortunadamente para los 'hammers', no terminaron con una anotación.

FT | #WHU 0-1 #WOL

And that's it! It's all over! Adama Traore scores a last minute goal and awards Wolves their first @premierleague win of 2018/19! #WHUWOL

🙌🐺 pic.twitter.com/nuXIYWfW2Q

