VIDEO: VAR se hace presente en el Santiago Bernabéu

El sistema de videoarbitraje VAR validó un gol por primera vez en el estadio Santiago Bernabéu con motivo del encuentro de la tercera jornada de LaLiga Santander que enfrenta al Real Madrid contra el Leganés.

VIDEO: Martinoli le canta ‘payaso’ a sus detractores

En el minuto 48, con el partido empatado a uno, Benzema anotó de cabeza tras recoger un centro desde la izquierda servido por Marco Asensio. Sin embargo, el colegiado aragonés Santiago Jaime Latre lo anuló por considerar que el punta francés había cometido falta sobre el argentino Jonathan Silva previo al remate.

● CAMPEONATO ESPANHOL ●

O juiz marca falta e anula o gol de Benzema, mas voltou atrás com a ajuda do VAR e valida o gol do Real.

Real Madrid 2×1 Leganes pic.twitter.com/8MkL0mScRJ

— Gols FutebolNews (@golsfnews) September 1, 2018