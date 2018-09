Grosjean es descalificado del GP de Italia, Checo asciende a la séptima posición

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) descalificó al Haas del francés Romain Grosjean tras encontrar irregularidades en el suelo del coche, por lo que el mexicano Sergio Checo Pérez gana una posición y asciende hasta la séptima.

Atendiendo a una reclamación de Renault tras la carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se disputó en Monza, la FIA tomó la decisión de declarar ilegal el coche de Grosjean por incumplir el artículo 3.7.1. d) de Regulaciones Técnicas para 2018.

Así, Esteban Ocon (Force India) pasó a la sexta posición, Checo Pérez (Force India) a a séptima, Carlos Sainz (Renault) ascendió hasta la octava posición; Lance Scroll (Williams) a la novena y Sergey Sirotkin (Williams) cerró el Top 10.

Según informó la FIA, el equipo Haas puede apelar esta decisión hasta las 22:31 horas.

