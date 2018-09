Marco Asensio defendió al Real Madrid tras declaraciones de Cristiano Ronaldo

Luego de que Cristiano Ronaldo dejó al Real Madrid y llegó a la 'Vecchia Signora’ hizo algunas declaraciones polémicas sobre su antiguo club, una de las más fuertes fue “la Juventus es un club diferente, como una familia” y recientemente un miembro de los merengues decidió responder a las palabras de su ex compañero dejando claro que las declaraciones de Ronaldo sí repercutieron en el equipo blanco.

También te puede interesar

VIDEO: El increíble gesto de Neymar con un niño que saltó a la cancha

Luego de la tremenda goliza de 4-1 que el Real Madrid le propinó al Leganés, el atacante español Marco Asensio compareció ante los medios de comunicación donde aprovechó para responder a las declaraciones que hizo hace unas semanas su ex compañero.

"Desde siempre hemos sido un gran equipo, una gran familia. La Juventus tendrá una gran familia pero aquí yo creo que también", comentó el futbolista de 22 años.

Hasta el momento, los merengues no sienten la ausencia del astro luso ya que llevan puntaje ideal y con dos goleadas por 4-1.

⚽🎥 @marcoasensio10 en la zona mixta del Bernabéu: "La afición nos ha apoyado desde el principio, estamos a buen nivel colectivamente y esperamos poder mantener este buen ritmo”.#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/WUElO2v70l — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 1, 2018

Al cuestionarle sobre las repercusiones que ha tenido el equipo tras la salida del portugués respondió: "Es diferente. No sé si más equipo o no. En los años que he estado yo aquí hemos sido un buen equipo tanto dentro como fuera del campo. Todos hemos remado a una y así hemos conseguido lo que hemos conseguido"

"Cuando estaba Cristiano también éramos un equipo y todos aportábamos nuestro granito de arena. Él aportaba muchas cosas igual que ahora otros jugadores. Somos un equipo y tenemos que seguir así. Creo que los resultados están saliendo", finalizó.

PUBLIMETRO TV