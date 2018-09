Doblete de Lukaku le dio la victoria al Manchester United

Un doblete del delantero belga Romelu Lukaku proporcionó la victoria del Manchester United en el campo del Burnley (0-2) y alivió la situación del técnico portugués Jose Mourinho, en entredicho tras encadenar dos derrotas seguidas en la Premier.

VIDEO: El increíble gesto de Neymar con un niño que saltó a la cancha

La imagen ofrecida por los reds ante el Brighton y el Tottenham, ante los que perdieron, reflejó el ambiente enrarecido que rodeó al club.

Sin embargo, el buen arranque del choque ante un rival anclado en la parte baja de la clasificación y con un solo punto en lo que va de curso, suavizó el panorama.

El choque en Burnley estuvo decido en el intermedio, con dos apariciones de Lukaku. La primera, para culminar de cabeza un centro de Alexis Sánchez, en el 27. La segunda justo al borde del descanso.

Full-time: Burnley 0 #MUFC 2.

Two @RomeluLukaku9 goals are enough to give us all three points – well played, lads! 💪 #BURMUN pic.twitter.com/q15EQTStwW

— Manchester United (@ManUtd) September 2, 2018