VIDEO: Aficionados del Real Murcia impiden entrada a mexicano

Las cosas con el Real Murcia no van nada bien. En esta ocasión el empresario mexicano Mauricio García de la Vega no pudo ingresar al estadio Nueva Condomina, debido a que un grupo de fanáticos le prohibieron la entrada.

👇🏻 También te puede interesar 👇🏻

FOTOS: Los mexicanos que estuvieron en Rusia y no fueron convocados por Ferretti

Con cánticos en su contra como “Mauricio no te queremos” y diferente tipos de pancartas con mensajes “Mariachis no”, fue como recibieron al personaje que presume tener el 84% de las acciones de la institución ibérica.

"Yo compré las acciones y yo soy el dueño. Victor Gálvez sabe que va a salir del club. Asistiré a la Junta de Accionistas como el propietario principal con el 84 por ciento de las acciones. No me voy a oponer a una ampliación de capital dentro de la legalidad. A ciencia cierta no se puede saber que sucederá esta tarde en Nueva Condomina. Me llega que Victor Gálvez volverá a negar la entrada a Mauricio García de la Vega. Se ruega la cordura”, argumentó el accionista mayoritario.

En plática en radio Cadena Ser, García De la Vega fue tajante sobre el caso que en estos momentos se encuentra en el TAS, al dejar en claro que en estos momentos hay negociaciones para saber del futuro del cuadro español.

"No me opongo a que haya una eventual ampliación en el club. Mi oposición no es a que el club se dote de liquidez, mi oposición es a que no se hagan las cosas legalmente bien".





















Publicidad





















PUBLIMETRO TV