Wanda Nara debuta como comentarista deportiva en Italia

Grazie Mediaset per questa opportunità, grazie a tutti miei amici @tizianathelma @eliopino @monica_rodegher @giusbarone e tanto di questo lo sai che è merito tuo @missbaby_6 grazie amica ❤️ Grazie a tutti

A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Sep 3, 2018 at 3:34pm PDT