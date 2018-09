FOTOS: Novia de Neymar responde a las críticas por su extrema delgadez

La actriz brasileña Bruna Marquezine, novia del delantero Neymar, afirmó hoy que goza de buena salud y que "ama su cuerpo", al responder a comentarios vertidos por algunos usuarios de redes sociales que le acusaron de estar demasiado delgada.

"Nuestro cuerpo, mujeres, no está para agradar al hombre, ni para agradar a nadie, tenemos que estar sanas y felices", dijo la actriz en una serie de vídeos publicados en su perfil de Instagram.

La artista, que ha participado en el Festival de Venecia, comentó que está "muy sana" y que "eso es la única cosa importante".

Marquezine ha publicado en los últimos días varias fotografías en las cuales algunos usuarios criticaron su supuesta delgadez, dijeron que sus piernas parecen dos "espaguetis" e incluso le animaron a ganar peso.

"Ser sincero es diferente a no tener noción ni educación. Si una persona te pregunta su opinión, tienes que decir la verdad. Si la persona no pregunta, uno se queda callado (…) En ninguna de mis fotos pregunté si estoy guapa", expresó.

"Si su crítica es para ofender, dañar o hacer que la persona se sienta mal con su cuerpo, por más que no sea su intención, quédese quieto. No comente", añadió.

La pareja de Neymar subrayó que esos comentarios provocan que la gente "se empiece a mirar diferente en el espejo" y "comience a ver cosas que nunca había visto" y hacen que las personas se "dejen de amar y verse guapas".

"Amo mi cuerpo y estoy muy feliz de la forma que es. No quiero adelgazar, no estoy haciendo ninguna dieta para adelgazar. Adelgacé recientemente por causa de un trabajo, porque era interesante para el personaje", puntualizó.

Marquezine se refiere a su papel en la telenovela "Dios salve al rey", de TV GLOBO, en la que interpretaba a la villana de la serie.

Antes del rodaje, la actriz reveló que ya sufrió un "trastorno" con su imagen, en una época en la que "las personas no comentaban que estaba demasiado delgada, sino que estaba un poco gordita, con mofletes y caderas anchas".

"Me lo creí. Comencé a detestar mi cuerpo. Creía que tenía que adelgazar de cualquier forma. Tomé laxante todos los días por más de tres meses. Junto con eso, tuve depresión, no solo por eso, pero principalmente por esos motivos, muchas cuestiones de autoestima por no aceptarme, no encontrarme suficientemente guapa y en consecuencia no me creía buena para nada", reveló.

Marquezine confesó que pidió ayuda a su familia, hizo terapia y que, gracias a eso, consiguió "volver a estar sana mental y físicamente de nuevo".

"Para todas esas personas que hacen ese tipos de comentarios en las fotos de otros, comiencen a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen y las consecuencias que pueden tener sus palabras", concluyó.