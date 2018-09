Griezmann quiere ganar el 'Balón de oro' luego de no competir por el premio 'The Best'

El ultimo año futbolístico ha sido muy benéfico para el francés Antoine Griezmann y se esperaría que así se le reconociera, sin embargo, la FIFA no lo incluyó en la contienda para recibir el premio The Best al mejor jugador del año, por lo que el jugador del Atlético de Madrid espera, por lo menos, ser considerado para recibir el ‘Balón de oro’ que otorga revista France Football.

También te puede interesar

“México no llega al quinto partido porque no tiene nivel”: Javier Aguirre

En entrevista para el diario francés, L'Equipe, se le cuestionó sobre la ausencia de jugadores del equipo campeón del mundo en la terna para el premio que la FIFA entregará al mejor jugador del año en próximo 24 de septiembre, a lo que el galo respondió: “Es raro. Y una pena. Es un trofeo que entrega la FIFA ¿no?”,“Y la Copa del Mundo la organiza la FIFA ¿no?. Nosotros ganamos la Copa del Mundo y no hay ningún francés. Es una elección, pero es sorprendente”.

Antoine Griezmann est à la Une de L'Équipe en ce mercredi 5 septembre. Téléchargez votre journal : https://t.co/qSnU2voSkb pic.twitter.com/jxqiS9alF8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 4, 2018

La FIFA generó un sistema de votación para elegir a los nominados, el proceso inicia cuando un selecto grupo de ex futbolistas elabora una lista de candidatos, posteriormente es sometida a votación entre capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales que están afiliadas a la FIFA, medios de comunicación y aficionados.

También puedes leer

Eintracht borra a Salcedo y Fabián para la Europa League

El año futbolístico del jugador del Atlético de Madrid se resume de la siguiente manera: Campeón de Rusia 2018, además ganó la Bota de Plata del mismo certamen debido a sus cuatro goles y dos asistencias, Campeón de la Europa League y Supercopa de Europa, es por ello que resulta incomprensible que no esté como candidato al premio de FIFA.

Griezmann expresó que no comprende el motivo de no haber sido considerado por la FIFA, “En 2016 perdía dos finales y estaba entre los tres, este año he ganado tres, no sé que más pueda hacer" además aseguró que 2018 fue “mejor año de su carrera” por lo que mantiene las esperanzas de conseguir el Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah son candidatos a obtener el premio, Griezmann y Éylian Mbappé figuraban en la lista, sin embargo, los jugadores de la selección campeona del mundo se quedaron rezagados en las votaciones perdiendo la oportunidad de ser los premiados.

PUBLIMETRO TV