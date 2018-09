Piden cárcel para mujer que 'sopeó' su nugget en refresco en el US Open

Alexa Greenfield, es la mujer a la cual usuarios en redes sociales piden que la metan a la cárcel, luego de ser grabada durante el US Open 'sopeando' su nugget en un refresco de manera peculiar, momento que fue captado por las cámaras de ESPN.

Te puede interesar: Eintracht borra a Salcedo y Fabián para la Europa League

El video publicado causó revuelo entre los usuarios, quienes explotaron en contra de Alexa, criticando su manera de ingerir los alimentos.

So this happened at the US Open today… 🧐 pic.twitter.com/fRDmpd3YWE — ESPN (@espn) September 3, 2018

Ante el impacto causado la cadena Fox 5 en Nueva York se dio a la tarea de buscar a la aficionado del deporte blanco, quien explicó la razón de su acción durante el US Open, evento que fue acompañada por sus sobrinos.

"No es algo que comúnmente hago. Lo hice con mucha frecuencia mientras crecía, y todavía lo hago a veces en los estadios. Y comencé por decirles: escuchen chicos, voy a hacer algo, es un gran secreto, no se lo digan a sus padres, no se lo digan a los adultos, no se lo digan a nadie porque es realmente raro y estoy un poco avergonzado por eso. Es un secreto. Y luego me atraparon las cámaras", señaló.

"La gente me dice que debería ir a la cárcel, pero honestamente, la gente debería intentarlo. En realidad no está tan mal, existen peores cosas que pasan por la televisión, que un nugget remojado en un refresco”, finalizó.

TE RECOMENDAMOS