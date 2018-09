Cruz Azul tiene suerte, no es convincente: 'Negro' Santos

El buen paso de Cruz Azul en el torneo Apertura 2018 es innegable; sin embargo, no todos lo perciben de la misma manera, muestra de ello es Carlos Santos, ex futbolista del América, quien reveló que La Máquina ha tenido suerte, pero no termina de convencer.

"Cruz Azul no es de papel, tiene buenos futbolistas pero tiene suerte.Si tu ves el futbol, me parece que Cruz Azul está manteniendo sus triunfos y eso es importante para salir campeón; sin embargo, su futbol a veces no es muy convincente, porqué llega mucho y falla mucho", señaló en entrevista con Referee.

Asimismo, el Negro Santos dijo que al conjunto dirigido por Pedro Caixinha le han tocado rivales 'sencillos' de vencer, razón por la que están en la cima de la tabla general. "Ganó a las Chivas por suerte, ganó al Atlas que es último lugar. Tigres lleva varios partidos sin ganar, cualquiera le podía ganar", sentenció.

