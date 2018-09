Conoce los hashtag y emojis de Twitter de los equipos de la NFL

La espera terminó, la NFL está de vuelta y los 32 equipos se alistan para arrancar de la mejor manera la temporada. Por ello, Twitter se preparó con los hashtag y emojis que podrán ser utilizados por todos los usuarios, y a través de ellos apoyar a su equipo.

La cuenta oficial de la NFL compartió el gif de todos los hashtag. La mayoría de los equipos mantuvieron el mismo de la temporada pasada, a excepción de de los Jacksonville Jaguars, Los Ángeles Chargers, entre otros.

El Kickoff de la NFL se llevará a cabo hoy en punto de las 19:20 horas, donde el actual campeón, Philadelphia Eagles se medirá ante Atlanta Falcons.

#FlyEaglesFly #GoPats#InBrotherhood #DUUUVAL#SKOL #HereWeGo#LARams #GoBills#TitanUp #GoSaints#KeepPounding #ChiefsKingdom

NFL @Twitter Emojis for ALL 32 teams are HERE! 🎉 pic.twitter.com/dlg7b2UjpD

— NFL (@NFL) September 5, 2018