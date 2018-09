'América se olvidó de muchas cosas': Salvador Cabañas

Luego de recibir un balazo en la cabeza en el 2010 mientras estaba en una discoteca, Salvador Cabañas, ha pasado momentos muy duros, luego de que perdiera prácticamente todo lo que tenía y en una entrevista para Telefuturo, el paraguayo reveló que el América se olvido de él luego de la tragedia que lo alejó de las canchas.

"Me doy cuenta ahora que cuando uno juega eres figura y cuando no, ya después nadie te hace caso. Es ingrato. Yo era ídolo en Paraguay. Nadie de la Asociación Paraguaya de Fútbol y ningún compañero se acercó en mi peor momento. La gente común sí se acuerda de mí, los respeto mucho y eso es lo que te levanta siempre. Así es la vida. Parte de la vida del fútbol es así” declaró durante la entrevista.

También te puede interesar

Doblete de 'Cuau' da victoria al América en Clásico de Leyendas

También reveló que la directiva del equipo de Coapa lo convenció para que no fichara con el Manchester United, lo que pudo significar su consolidación en el futbol internacional: "Había firmado un pre-contrato por 1.700.000 dólares para una transferencia a Europa. Me avisaron que mi destino sería el Manchester United. El América me dobló mi salario, me dieron un departamento en Acapulco y otro en Cancún para retenerme (en forma momentánea). Ahí, cuando uno está bien, siempre están contigo. Te agradecen y todo. Pero después se olvidan de muchas cosas”.

Cabañas vivió su mejor momento futbolístico con América pues marcó 66 goles en 115 partidos y se convirtió en un ídolo de la afición de las ‘Águila’, sin embargo, actualmente tiene que devnder pa en su pueblo natal para poder tener un sostén: "Voy a salir adelante. Repartimos por los alrededores de Itaguá, Ypacarai, San Bernardino (afueras de la capital). Me gusta el trabajo. La gente me reconoce y me pregunta sobre fútbol. Me divierto mucho”. expresó el ex futbolista paraguayo.

También te puede interesar

VIDEO: Isaac Terrezas salva a aficionado que iba esposado por policías































Publicidad































PUBLIMETRO TV