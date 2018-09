Djokovic se corona en el US Open tras superar a Del Potro

Novak Djokovic conquistó su tercer título del Abierto de Estados Unidos y su segundo consecutivo en un Grand Slam este año para empatar con 14 a Pete Sampras en la lista histórica, tras doblegar el domingo 6-4, 7-6 (4), 6-3 a Juan Martín del Potro, frustrándole al argentino su ilusión de reinar en el torneo nueve años después.

Ágil para cubrir cada centímetro de la cancha y astuto en momentos clave, Djokovic absorbió los mazazos de la temida derecha de la “Torre de Tandil” hasta domarlo en tres intensos sets.

Djokovic le dio la vuelta a un 0-40 en el octavo juego del primer set, contuvo la furiosa reacción del campeón de 2009 al llevarse el segundo parcial que se definió en un desempate tras 95 minutos de duración y sentenció con un smash en la red tras amansar una última acometida de su rival.

Después de una aciaga primera mitad de 2018, marcada por un rosario de derrotas prematuras ante adversarios de escasa jerarquía, el serbio de 31 años completa la temporada en los Grand Slam con dos trofeos — se consagró en Wimbledon hace ocho semanas atrás.

Djokovic se perdió el US Open del año pasado por una lesión en el codo derecho que precisó de una cirugía y llegó a quedar fuera de los 10 primeros del ranking.

Pero dio un vuelco tras sucumbir en los cuartos de final del Abierto de Francia ante Marco Cecchinato y a partir del lunes aparecerá como el número tres del mundo y con un margen favorable para darle alcance a los dos primeros, Rafael Nadal y Roger Federer. También se ha prendido en la liza por el récord de títulos en los Slam, en una tabla que Federer y Nadal lideran con 20 y 17 títulos, respectivamente.

