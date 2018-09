UEFA investigará actos de racismo en contra de Italia

La Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) abrió un expediente en contra de la selección de Polonia, por supuestos actos racistas durante el partido del pasado viernes frente al combinado de Italia, en la ciudad de Bolonia, el cual terminó con empate de 1-1.

La página oficial de la UEFA dio a conocer que el cuadro nacional de Polonia está bajo investigación por estos actos, y aunque no especificó cuáles, también las selecciones de República Checa y Ucrania están en la mira por disturbios en las tribunas.

Esta no es la primera vez que el fútbol polaco enfrenta cargos de esta índole, ya que en años pasados el club más importante de ese país, Legia de Varsovia, fue sancionado por racismo durante el torneo de la UEFA Champions League.

