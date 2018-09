VIDEO: Ex futbolista con ELA se expresa por medio de una máquina

Una mala noticia recibió hace algunos años el ex futbolista neerlandés Fernando Ricksen, uno de los mejores jugadores del cuadro de los Rangers donde conquistó siete trofeos en tan sólo seis años, ya que al ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica su salud comenzó a deteriorase con el paso de los años.

Primero comenzó a perder fuerza corporal y poco a poco su voz se escapó de su cuerpo hasta quedar sin oportunidad de caminar ni hablar, pues al agravarse su situación ahora se apoya de una máquina para expresarse.

Fernando Ricksen: "Thank everyone for the energy." pic.twitter.com/GkXEHYO1Ps — Vincent de Vries (@therealvdv) September 10, 2018

Por medio de las redes sociales se dio a conocer cómo es que el ex defensa central necesita de un aparato para poder dar a conocer sus sentimientos y lo que necesita, misma forma en que vivió el astrofísico Stephen Hawking.

"Hola, para la gente que no me conoce, soy Fernando Ricksen y sufro de la enfermedad de la neurona motora también conocida como ELA. Debido a esta enfermedad muscular, no puedo hablar. Tengo un nuevo dispositivo que habla por mí. Por el momento solo tengo una voz femenina, tengan paciencia conmigo. Primero quiero agradecer a todos por el amor y el apoyo en mi cumpleaños. Gracias por la energía", son las palabras que redactó el ex deportista.















