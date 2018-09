'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin ya están en Las Vegas

En la mente del mexicano Saúl “Canelo” Álvarez sólo está noquear al kazajo Gennady Golovkin y así lo volvió a reiterar a su llegada oficial al MGM Grand Hotel de Las Vegas, Nevada, listo para su pelea del sábado.

“Canelo” y todos los protagonistas de la función que se realizará en la T-Mobile Arena hicieron su arribo oficial al hotel sede de la función, quienes se reportaron en condiciones para una histórica velada, “Canelo” y “GGG” por el desempate.

Los acordes de la canción “México lindo y querido”, entonada por el mariachi en el hotel dieron la bienvenida al pugilista tapatío, quien sin dudarlo un instante dejó en claro que desde el inicio de la pelea buscará mermar al kazajo hasta noquearlo.

“Me preparé para noquear, desde el primer round trabajaré el nocaut. Esta es una cartelera que no se puede perder. Los fanáticos pidieron esta pelea y ahora a disfrutar”, comentó el mexicano.

Agregó que el apoyo de los fanáticos es una gran motivación, decenas de ellos esta tarde para gritar su nombre, y que “todo lo que hay alrededor de la pelea me ha motivado. Me puse un objetivo. Voy a mostrar quién es el mejor y lo haré claramente”.

Golovkin, quien hizo su arribo unos 30 minutos antes que el mexicano, aseveró que está listo para defender sus títulos de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y espera dar a los aficionados la pelea que aspiran.

“Estoy muy feliz de que llegue el día, espero que todos disfruten esta pelea. Esta vez la historia será distinta, estoy listo y espero que ‘Canelo’ esté listo, que venga preparado para darle a los fans una gran pelea”, comentó “GGG”.

Otro pugilista mexicano que fue recibido con mariachi fue Jaime Munguía, campeón superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y quien se declaró en condiciones para realizar la segunda defensa del título frente al canadiense Brandon Cook.

“Es algo muy bonito para mí, un gran compromiso para mí. Me motiva mucho la fecha. Es una responsabilidad muy grande, no se van a arrepentir de ver esta pelea”, dijo el campeón tijuanense, que también pondrá en juego su invicto.

Otro de los pugilistas que llegó al hotel, fue el nicaragüense Román “Chocolatito” González, considerado el mejor libra por libra del mundo antes de ser destronado y vencido dos veces por Srisaket Sor Rungvisai: enfrentará el sábado al mexicano Moisés Fuentes.

