Guillermo Hoyos llega sin miedo a la sequía del Atlas

Atlas tiene una larga sequía: 67 años sin conseguir un título del futbol mexicano. Pero el nuevo técnico, Guillermo Hoyos, no se espanta por esa racha. Al asumir el cargo, luego de recibir la chamarra de los Zorros de manos de Rafael Márquez, el argentino aseguró que esa estadística no le pesa. Al contrario, le motiva para perseguir el anhelado objetivo de la institución.

“Yo me haría otra pregunta: 67 años sin salir campeón y es un equipo que mueve tanto sentimiento y tanta gente, tiene que haber algo especial. Después, es obvio que esto es competitivo y hay que buscar porque uno siempre trata de ir caminando para buscar cosas. Creo que si los objetivos que te planteas en la vida no son claros, eso te detiene en la vida. Los objetivos tienen que ser claros y la ilusión no se la quita nadie”, explicó durante su presentación.

“La posibilidad y la ilusión no se la quita nadie, yo personalmente vivo con ilusión. Entonces, esos 67 años no son ningún peso, puede ser algo que te motive a continuar, a buscar, a investigar y a crecer. Creo en eso, no croe en obstáculos. El obstáculo te lo pones como parte dentro de lo que dices bueno hoy no voy, me quedo a dormir, para mi es un obstáculo eso: la mediocridad es un obstáculo”, agregó el argentino.

Enseguida, realizó un análisis del club que ahora está bajo su mando. Desde su perspectiva, el principal problema está en la mente de los jugadores del Atlas. “Siempre apuesto por objetivos inmediatos, que es la recuperación total en todos los órdenes, no solamente buscar un objetivo deportivo sino recuperar lo que crees que no está correcto en sentido anímico. Yo creo que es un problema anímico, vi varios partidos, lamentablemente no se dio el gol y la adversidad de los resultados muchas veces condena. Soy muy entusiasta y veo un equipo que tiene una ilusión, hambre de crecimiento y desarrollo, pero no se le han dado los resultados”, detalló.

“Es un trance que se tiene que superar. Muchas veces cuando los resultados no se dan o las situaciones son adversas, se pierde un factor importante que es la confianza. Pero la confianza la tienen absolutamente, está permitido equivocarse, lo que no está permitido es no poner. No conozco un crecimiento sobre una presión, sino con algo lúdico porque esto no deja de ser un juego, pero con una profesión muy atenta al crecimiento y desarrollo. Esta profesión exige muchas cosas, es muy profundo el futbol”, sentenció Guillermo Hoyos.

Así fue la presentación de Guillermo Hoyos como nuevo DT del @atlasfc https://t.co/H8UNcZLef5 pic.twitter.com/XRK5p1gLEX — Publisport México (@Publisport_MX) September 11, 2018

