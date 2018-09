Así reaccionó la esposa del golfista Dustin Johnson tras escándalo de infidelidad

En todas las parejas del mundo existen diferencias y atraviesan etapas en las que esa disparidad genera ciertos alejamientos y la pareja más popular del deporte actualmente lo sabe a la perfección. El golfista estadounidense Dustin Johnson fue acusado por el medio británico The Sun de serle infiel a su esposa, la modelo Paulina Gretzky, por lo que la hija de la leyenda de la NHL Wayne Gretzky, decidió eliminar de sus redes sociales todo lo referente a Johnson.

Dustin Johnson y Paulina Gretzky no están casados, sin embargo, tienen dos hijos. Luego de que se destaca el escándalo, el golfista publicó un tweet en el que expresó lo siguiente: “casa relación tiene sus subes y bajas, pero lo mas importante es que nos queremos mucho y estamos enfocados en formar una familia”.

Every relationship goes through its ups and downs, but most importantly, we love each other very much and are committed to being a family. Thank you for your love and support.

— Dustin Johnson (@DJohnsonPGA) September 11, 2018