Ceremonia de pesaje se pone 'caliente' entre Canelo y GGG

La ceremonia de pesaje previo a la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin se puso caliente, luego de que ambos pugilistas cumplieran con el peso requerido.

Te puede interesar: Iker Casillas se burló de Jorge Campos

Como ya es costumbre, el face to face se hizo presente, momento en el que la adrenalina se subió y estuvieron cerca de llegar a los golpes, hecho que fue impedido por las personas que se encontraban en el escenario, así como de la gente que acompañó a cada pugilista.

El pesaje entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin se puso CALIENTITO🥊🔥 Revívelo aquí👉🏽 https://t.co/LwUeJum8cP#CaneloGGG2 pic.twitter.com/zjkKVjkMfs — Publisport México (@Publisport_MX) September 14, 2018

El mexicano registró 159.4 libras, mientras que el kazajo fue de 159.6.

Tras cumplir con el pesaje requerido, GGG no dejó pasar la oportunidad de ofender una vez más a Álvarez al llamarlo 'cobarde', mientras que el boxeador azteca se guardó sus palabras afirmando: "me guardo mis palabras, y mejor lo demostraré mañana, me quedaré con la victoria", mencionó.

TE RECOMENDAMOS