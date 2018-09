'Tuca' Ferreti no quiere seguir en el Tri; FMF lo quiere sí o sí

Las especulaciones sobre la permanencia definitiva de Ricardo Ferretti con la Selección mexicana se definirá en los próximos días y es que según el diario Cancha, será el lunes cuando la directiva de los Tigres, el grupo CEMEX y dirigentes de la Femexfut, se reúnan a charlar sobre el timonel brasileño.

La fuente consultada por el rotativo señaló que la intención de los Tigres es no soltar al ‘Tuca’ para que se haga cargo del proceso mundialista para Qatar 2022, sin embargo pedirá a la FMF que consulte la opinión de CEMEX, la cementera que es el principal respaldo económico del club regiomontano.

"Para ya acabar con esas especulaciones, estate al pendiente del lunes, porque se van a reunir gente de la Federación, de Tigres, el propio 'Tuca'… y de CEMEX. Ya no quieren especulaciones. El lunes gente de la Federación irá directamente con gente de CEMEX para ver la viabilidad de que dejen libre a Ferretti. Por eso ya se irán directo con gente de la empresa (CEMEX) para ver si ellos abren la puerta y lo dejan libre”, publicó el rotativo sobre las declaraciones de su fuente.

Según estas versiones, ‘Tuca’ quiere seguir con los Tigres y definir cuanto antes su situación, ya que está cansado de los dimes y diretes: "Yo hablé con él y me dijo que él no quiere irse, que se quiere quedar, y que sólo falta que ya en CEMEX salgan a declarar que se queda para él ya cortar con todo. También ya está harto de que no se defina. Sólo espera el apoyo de su empresas del equipo ya lo tiene, pero falta que Rogelio Zambrano (de CEMEX) salga a apoyarlo”, publicó Cancha.