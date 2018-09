VIDEO: Zlatan mete un golazo con el Galaxy

Zlatan Ibrahimovic sigue dando de qué hablar dentro del terreno de juego y vaya que ahora se mandó un golazo con el conjunto del LA Galaxy, en partido frente al Toronto en la Major League Soccer (MLS).

Cuando el marcador se encontraba en su contra por 3-0, un centro filtrado al área rival fue ejecutado por el ex elemento del Barcelona, quien sacó la magia que lleva por dentro y como si fuera karateka pateó y la mandó guardar.

La anotación valió romper el cero para su escuadra, pero la estrategia que utilizó el futbolista hizo que los aficionados rivales se colocaran de pie en el estadio para aplaudir la joya hecha por el deportista.

ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv

— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 16, 2018