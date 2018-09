Ronda Rousey realiza la primera defensa de su título en la WWE

Ronda Rousey sufrió más de lo esperado pero fue capaz de mantener su Campeonato de RAW ante Alexa Bliss, durante la función de Hell in a Cell de la WWE.

Rowdy quiso hacer sufrir su rival pero eso casi le cuesta la victoria. Bliss Sabía que la ex peleadora de UFC estaba lastimada de las costillas por lo que enfocó sus ataques en esa zona.

The ribs are a PRIME 🎯 for @AlexaBliss_WWE against #RAW #WomensChampion @RondaRousey ! #HIAC pic.twitter.com/0t1kHvOU69

Alicia Fox y Mickie James intentaron ayudar a Alexa, pero Natalya estaba apoyando a Ronda por lo que intervino para que la pelea sólo fuera de dos.

.@AlexaBliss_WWE might be small, but she sure is mighty! #HIAC #Goddess pic.twitter.com/F6OP60aB7p

