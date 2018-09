VIDEO: 'Checo' Pérez y Esteban Ocon protagonizan choque en el GP de Singapur

De nueva cuenta los pilotos de Racing Point Force India protagonizaron involuntariamente un accidente en la pista. El choque se generó apenas unos segundos después de que el semáforo del circuito urbano de Marina Bay se pusiera en verde, la peor parte se la llevó el piloto francés, debido a que se tuvo que retirar del GP de Singapur luego de que su monoplaza terminara chocado contra el muro de contención de la pista.

También te puede interesar

VIDEO: Cristiano Ronaldo se mandó un doblete con la Juventus

El piloto tapatío dijo por radio, que sentía mucho lo ocurrido, que debido a que no había espació no pudo ver a su compañero, afortunadamente, no hubo sanción para ninguno de los dos pilotos de Racing Point Force India, sin embargo, podría haber una investigación interna en la escudería.

¡LARGADA ACCIDENTADA EN SINGAPUR!#F1xFOX #F1enFOXPremium | Esteban Ocon sufrió la dureza de la pared luego de tocarse con Checo Pérez en el inicio de la competencia. No te pierdas la carrera en VIVO y sin comerciales en FOX Premium Action pic.twitter.com/iSgskLwt1i — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 16, 2018

Por su parte, Ocon no se enfureció con su compañero y no dijo nada inapropiado por radio a pesar de que su situación es crítica debido a que parece que no tendrá una plaza el año siguiente y en Singapur la carrera acabo antes de tiempo para el francés.

Esta no es la primera vez que protagonizan un momento similar, en el GP de Bélgica y GP de Azerbaiyán en 2017 ya tuvieron choques que han afectado al equipo.

Luego del mal momento, ‘Checo’ Pérez no pudo reponerse y el circuito urbano de Marina Bay no le favoreció por lo que volvió a tener un choque más tarde, el segundo impacto fue en contra deWilliams de Sirotkin, por lo que tuvo que conformarse con la posición 16 de la clasificación, el mexicano tratará de reponerse en la próxima parada de la F1 el 30 de septiembre en el GP de Rusia.

OTRO IMPACTO PARA CHECO#F1xFOX #F1enFOXPremium | Pérez, en el afán de superar a Sirotkin, perdió el control de su Force India y chocó contra el Williams. No te pierdas la carrera en VIVO y sin comerciales en FOX Premium Action pic.twitter.com/V9jLkn6Elc — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 16, 2018

PUBLIMETRO TV

Fotógrafo japonés publicó imágenes inéditas de Diego Armando Maradona

: