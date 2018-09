Cardozo promete que Chivas no se relajará

Chivas atraviesa por un repunte importante, luego de un pésimo arranque de torneo. Sin embargo, todavía no le alcanza para estar en zona de calificación: es noveno de la clasificación con 13 puntos. Por eso, el técnico José Saturnino Cardozo aseguró que la exigencia no disminuirá y que el Rebaño Sagrado no se relajará tras la contundente victoria ante Monterrey por 4-2.

“Este es un equipo que no se va a relajar porque todavía no está en la posición que debe estar Chivas. No tenemos por qué relajarnos nadie, ni nosotros como cuerpo técnico, ni el plantel. Tratamos de meterle en la cabeza lo que es Chivas y saben bien dónde están. Todos sabemos dónde estamos y el proyecto, lo que debemos hacer para que Chivas esté donde debe estar un equipo grande como Chivas”, explicó Cardozo.

“No podemos salir a festejar porque todavía no hemos hecho nada. Muchas veces jugando bien no hemos encontrado resultados que buscamos. El futbol ha sido injusto muchas veces con el equipo y hemos seguido trabajando. Los triunfos van a llegar con base en el convencimiento y en el trabajo. Debemos creer en lo que hacemos, eso nos va a sacar delante de todas las circunstancias que pueden aparecer en el futbol”, agregó el técnico de Chivas.

“El equipo no se va a relajar nunca, ni estando en primer lugar, ni estando noveno como estamos en este momento, ni ganando un título. El futbol es hoy y cuando uno sale campeón, se disfruta un día, pero después ya viene otro desafío. Tenemos que enfocarnos y el plantel no se va a relajar, seguirá trabajando de la misma manera. Esperamos el domingo hacer de nuevo un buen partido y tratar de regalar a la afición un triunfo más”, sentenció.

Y aunque muchos consideran trascendental la victoria ante Rayados, para Cardozo vale lo mismo. “Igual nos dieron tres puntos, los mismos tres puntos que nos dieron contra Veracruz, nos dieron contra Monterrey, no nos dieron cuatro. Buscamos tener equilibrio en todos los aspectos, futbolístico y emocional, para enfocarnos de lleno en poner a Chivas en un lugar mucho más tranquilo. Sabíamos perfectamente que íbamos a enfrentar a un rival muy complicado en su cancha, con un muy buen plantel y en lo personal me quedé muy contento. Como le dije al grupo: no sólo porque ganamos, sino por la actitud y personalidad para jugar ante un rival difícil”, aseveró.

Por lo pronto, el primer examen para Chivas, después de esa victoria, será el domingo ante los Gallos Blancos, un rival que le genera un sentimiento especial. “Siempre estaré agradecido con la gente de Querétaro, con su directiva por haberme dado la oportunidad de llegar a un futbol tan competitivo como el mexicano y meterlos en la liguilla después de 63 años que no tenían esa posibilidad de estar en la fiesta grande. Es una institución a la que siempre respetaré, que tengo siempre adentro de mi corazón porque me dio la posibilidad de venir y encima hacer historia en ese club. Pero de ahí en más, el domingo va a ser una guerra para nosotros y tenemos que enfocarnos de lleno para ganar”, finalizó Cardozo.

