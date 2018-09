Space Jam 2 con LeBron James es una realidad

Space Jam 2 es una realidad, así lo confirmó este miércoles LeBron James quien publicó la primera imagen relacionada con la película. De esta forma, el jugador de los Lakers de Los Ángeles toma la estafeta que dejó Michael Jordan.

James publicó en Instagram una imagen del vestidor de ‘Toon Squad’. En ella se puede apreciar el nombre del basquetbolista, junto al Bugs Bunny y el del director y productor de la película.

Rain Coogler, director de Black Panther, será el productor, mientras que el director será Terence Nance, creador de Random Acts of Flyness.

"Esta colaboración en 'Space Jam' es mucho más que los personajes de Looney Tunes y yo. Me encantaría que los niños entendieran el poder que tienen en sus manos si persiguen sus sueños. Y creo que Ryan consiguió eso a través de Black Panther”, declaró LeBron a The Hollywood Reporter.

#SpaceJam2 with #LeBronJames has been announced! Do you think the sequel will be better than the original? 🥕🏀🎬 #MyMixtapez pic.twitter.com/Mr9FLSVQui

— My Mixtapez (@mymixtapez) September 19, 2018