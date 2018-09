'No somos mujeres, jugamos al futbol': Emre Can, tras expulsión de Cristiano Ronaldo

En el partido entre el Valencia de España y la Juventus de Italia correspondiente a la fase de grupos de la Champions League, el astro portugués Cristiano Ronaldo salió expulsado al minuto 29 luego de cometer una agresión en contra de un rival. Posterior al juego en el que los de Turín salieron victoriosos, el mediocampista Emre Can emitió un polémico comentario para defender a su compañero encendiendo las redes sociales.

También te puede interesar

Dan a conocer precios para juegos del Tricolor en Monterrey y Querétaro

“Era para tarjeta roja? oí que fue porque lo tomó del pelo (a Jeison Murillo). No somos mujeres, jugamos al futbol” fueron las palabras del jugador alemán de 24 años para el canal DAZN de su país, inmediatamente después de haber realizado el comentario que fue considerado sexista, recibió cientos de críticas tras su comentario.

Ante las duras críticas de los usuarios de las redes sociales, Emre Can se disculpó: “Me gustaría aclarar los comentarios que hice tras el partido de anoche. Las declaraciones que he hecho no pretendían degradar a las mujeres, al futbol femenino o a la igualdad de género. Cualquiera que me conozca sabe que respeto a las mujeres y a la igualdad. Mi intención era defender a mi compañero por una mala decisión. Pido mis sinceras disculpas si alguno de los comentarios que he hecho han ofendido a alguien.” concluyó el futbolista.

PUBLIMETRO TV

Fotógrafo japonés publicó imágenes inéditas de Diego Armando Maradona

: