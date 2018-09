Firmino estrena look tras lesión en el ojo y así reaccionó el técnico del Liverpool

Luego de sufrir una terrible lesión en el ojo izquierdo en pasado fin de semana en el partido entre el Liverpool y Tottenham, Roberto Firmino sorprendió a sus compañeros tras salir al entrenamiento de este jueves con un nuevo look.

En el encuentro de la fecha 5 de la Premier League, el jugador del Liverpool, Firmino, tuvo que abandonar la cancha luego de que Jan Vertonghen le metiera el dedo en el ojo izquierdo ocasionándole que tuviera problemas para ver, aunque más tarde, el club publicó el informe médico donde se dijo que la lesión no había sido tan grave.

"Edgar Davids is back" 😂

Bobby is back to business 👊 That flick 👀🔥

Inside training: https://t.co/BxfzKkm3b4 pic.twitter.com/3MMtneiAEP

— Liverpool FC (@LFC) September 20, 2018