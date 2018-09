Alan Cervantes, el joven que rompió el molde del futbolista común

Con 20 años de edad, Alan Cervantes tuvo un debut de ensueño con Chivas en Primera División tras marcar la diana de la goleada por 2-4 que su equipo le propinó a los Rayados de Monterrey en la jornada 9 del Apertura 2018; sin embargo, su historia llama la atención, al no ser el típico futbolista con una 'historia común'.

El mediocampista no viene de una familia humilde con la que haya sufrido carencias de pequeño, esperando que su talento fuera la única alternativa para que algún club lo fichara, incluso entró al mundo del balompié, en contra de la voluntad de sus padres.

Te puede interesar: México celebra el Día Nacional de la Lucha Libre

Además, el joven lleva un apellido de alcurnia en la ciudad: Alan Jhosué Cervantes Martín del Campo.

Cervantes relata que su madre no quería que incursionara en el futbol, por lo que lo metió a clases de tenis y natación, buscando quitarle el gusto por el balón, pero no fue así. A veces el talento y pasión ya se lleva en la sangre, caso que vivió Alan. "Siempre le decía a mi mamá que me metiera a una escuela de futbol, ella me decía que no, que natación u otra cosa, pero le insistía, le lloraba, le rogaba, le suplicaba, le hacía teatro, hacía de todo para que me metiera a una hasta que la enfadé tanto que no le quedó más que inscribirme en Gigantera", mencionó el joven para el portal de Chivas.

El jugador rojiblanco relató que siempre vio el futbol como un pasatiempo y que jamás pensó en llegar hasta donde se encuentra, ya que él únicamente buscaba divertirse, pero al pasar del tiempo se dio cuenta que podía hacerlo profesionalmente, por lo que decidió ingresar formalmente a un club. "Cuando se hace la categoría 98 me llaman y desde ese entonces pertenezco a fuerzas básicas, hice las cosas con mayor compromiso y responsabilidad con el sueño de llegar a Primera División".

Te puede interesar: Clubes de futbol ayudan a Dorados por ¿conveniencia?

Cervantes fue llamado repetidamente a selecciones inferiores con Chivas, hecho que lo orilló a buscar espacio en otro club, y fue entonces cuando logró debutar con el León, experiencia que relata como "grata", ya que le ayudó a crecer profesionalmente.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas, Alan sufrió la pérdida de su padre cuando tenía diez años, y justo el pasado sábado en el duelo ante Monterrey cumplía diez años de haber partido, por lo que el gol marcado fue dedicado a él, portando una playera con la leyenda: "Para ti papá".

"Lo peor para mí ya pasó, fue el fallecimiento de mi papá, es una parte fundamental que me ha ayudado, que me ha servido para inspirarme, para motivarme y darle esa alegría a él que está desde allá arriba cuidándome y es lo que me hace más fuerte para seguir cada día luchando por mis sueños"

TE RECOMENDAMOS