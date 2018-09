Entrenador de Oswaldo Alanís manda mensaje al mexicano

El defensa mexicano Oswaldo Alanís está listo, en óptimas condiciones, sin embargo, el director técnico Juan Antonio Anquela pidió calma en cuanto al debut del futbolista tricolor.

Destacó el potencial del ex jugador de Chivas de Guadalajara, pero deberá estudiar bien sus opciones para decidir qué jugador acompañará al argentino Juan Forlín en el partido de este domingo frente al Elche por la sexta jornada de la Segunda División de España.

Y es que el entrenador lamentó que por algunas fallas de sus jugadores, en particular el zaguero Carlos Hernández, puedan ser criticados y a otros con poco se les alabe demasiado, algo que es impermisible para Anquela.

Anquela: "Estar confiados en lo que trabajamos y lo que hacemos. Sumar los puntos en casa que aún no hemos logrado conseguir. No voy a analizar una temporada que lleva cinco partidos. Solo hemos jugado mal el día del Zaragoza" #RealOviedo pic.twitter.com/TL6u957dgq — Real Oviedo (@RealOviedo) September 21, 2018

"Es un futbolista (Oswaldo Alanís) que se ve que sabe lo que quiere, pero tenemos que ir con toda la tranquilidad del mundo”, manifestó el técnico del Real Oviedo.

Explicó: “Es que aquí. Tengo que tragar saliva y hacer muchas cosas, porque a veces, hace tres días Carlos Hernández era el mejor central de la categoría, o eso decían. Ahora ya no lo vale, pues para mí sí vale. No sé si es que yo veo el futbol de otra manera.

"Aquí hay unos que se los tienen que estar ganando todos los días con base en pico y pala, y otros que con muy poquito todo el mundo le pone por las nubes. A mí no me gusta eso”.

Anquela: "He visto versiones buenas del equipo en tramos de partido. En Lugo concedimos más de lo que me hubiera gustado. Estoy muy contento con la plantilla que tenemos, unidos porque vamos a participar todos"#RealOviedo pic.twitter.com/VaV8XVOwhc — Real Oviedo (@RealOviedo) September 21, 2018

Subrayó que “en el futbol hay que ser respetuoso con todo el mundo y los primeros que tenemos que respetar somos nosotros, los de dentro, que muchas veces no lo hacemos. No quiero calentarme más, porque si me caliento iremos por mal camino".

Oswaldo Alanís llegó como refuerzo de lujo del Real Oviedo, luego que no entró en planes del Getafe, de la Primera División de España, pero todavía no puede cumplir su sueño de debutar en el balompié europeo, apenas la semana pasada fue convocado por vez primera y apreció el triunfo de su equipo frente al Lugo sentado en el banco de suplentes.

En conferencia de prensa, Anquela lamentó que exista demasiada gente enfocada en criticar o bien hacerla de entrenador con sus recomendaciones para ver a cuál jugador colocar en el once inicial, hecho que le causa mucha molestia.

Anquela: "El único problema que yo tengo es el domingo a las 16h, que quiero ver a mi equipo competir al nivel que requiere ese estadio, el Carlos Tartiere" #RealOviedo pic.twitter.com/zyQMXNfBzj — Real Oviedo (@RealOviedo) September 21, 2018

"No quiero poner a nadie a pata cambiada, si tenemos que hacerlo lo haremos. Ahora tenemos tres centrales zurdos, Javi, Alanís y Christian. Tengo una plantilla que somos los justos y estoy muy contento, porque se sientan todos partícipes”.

“Tenemos que unirnos y saber que vamos a participar todos. Me dicen tiene que jugar este, el otro y yo les digo que qué saben. Todo el mundo hace sus alineaciones y un equipo de futbol son más cosas y a veces, dos buenos no te caben en una alineación, aunque lógicamente tendrás que buscar que esos dos buenos jueguen y adaptarte tú", finalizó.

