No seré hipócrita al decir que no me interesa el negocio: Ronaldo

¿Equipo o Negocio?, fue la interrogante que respondió francamente Ronaldo Nazario tras su llegada al Real Valladolid, respondiendo que el negocio le interesa, ya que de ahí podrá proporcionar los recursos en lo futbolístico.

"No voy a ser tan hipócrita de decir que no me interesa el negocio. Se trata conseguir el máximo dinero para el club, para mejorar en todos sus aspectos. Pero no es lo primero. Mis ilusiones deportivas están por encima de todo, sobre todo porque no es solamente jugar con el dinero, sino que juego con la ilusión de millares de personal", mencionó el ex delantero a El Norte de Castilla.

Sobre el interés que han tenido otros clubes señaló que le han llegado ofertas. "Estuve con Carlos hace diez meses, aunque aquel momento no me interesó, me asustaba un poco la deuda, pero luego hemos vuelto a hablar y hemos llegado a un acuerdo. Aparte del 'business' en sí, porque el fútbol es un gran negocio, yo creo que puedo aportar muchísimo a este club, a esta ciudad, pero obviamente dependo mucho del apoyo de la gente".

Respecto a las expectativas del primer año señalo que a pesar de ya no estar en forma de jugar, comenzará a entrenarse y ponerse en forma para poder practicar con los jugadores y aportar un poco en el área técnica, siempre de acuerdo con el 'míster'. "Este año será importante".

