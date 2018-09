FOTOS: Ventilan parte de la vida íntima de Cristiano y Georgina Rodríguez

Uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo, José Semedo reveló parte de la vida íntima del jugador de la Juventus asegurando que pasa por uno de los mejores momentos de su vida personal, al lado de la bella Georgina Rodríguez, quien dijo, lo trata de manera muy cariñosa.

El también futbolista del Vitoria Setubal de Portugal, confesó que el estado anímico de Cristiano es el mejor, incluso, afirmó que nunca lo había visto tan feliz: "El hecho de tener una persona tan buena y cariñosa al lado, me lleva a decir que nunca vi tan feliz a Cristiano”.

"Sin duda (Georgina) es una de las grandes razones de su felicidad, lo veo en sus miradas, cuando están juntos, veo la complicidad que tienen el uno con el otro”, abundó Semedo.

En este sentido, Semedo también aclaró que Cristiano, por el momento, no habla acerca de casarse en algún momento con Georgina, con quien tiene una hija de nombre Alana Martina: "Cristiano no habla mucho de la boda. Yo les digo que estoy esperando que se casen y él me dice siempre 'calla, calla”.

CON INFORMACIÓN DE INFOBAE