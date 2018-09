Clavadistas mexicanos suben al podio de la Serie Mundial

La clavadista mexicana Adriana Jiménez se quedó con el subtítulo de la Final de la Serie Mundial de Clavados de Altura y su compatriota Jonathan Paredes finalizó el serial en la tercera plaza.

NFL México libera más boletos para el Chiefs vs Rams en el estadio Azteca

Al final de las estaciones de la Serie Mundial, la cual tuvo lugar en la localidad italiana de Polignano a Mare, el inglés Gary Hunt consiguió su séptimo título y la australiana Rhiannan Iffland logró su tercer podio del serial.

En la última etapa del serial, Jiménez concluyó en el cuarto lugar con 276.55 puntos para terminar como subcampeona con 760.00, mientras que Paredes quedó tercero con 391.35, mismo sitio general con un acumulado de 790.00.

We have a Champion! 🏆👏 @IfflandRhiannan 🇦🇺 wins the 2018 #redbullcliffdiving World Series for the 3rd time. WOW!

El británico Gary Hunt ganó con 418.65 unidades, para subir a la cima de la general por séptima ocasión con mil 10 unidades, seguido del estadunidense Steven LoBue, quien durante el serial se mantuvo en la cima, ahora quedó segundo con 406.05 (950.00).

THE comeback of the year: @garycliffdiver 🇬🇧 wins the #redbullcliffdiving World Series for the 7th time 🏆👏😮

Podium in Polignano a Mare 🇮🇹:

1️⃣ Gary Hunt 🇬🇧

2️⃣ @divelobue 🇺🇸

3️⃣ @WallsJonathan 🇲🇽

Complete results 👉 https://t.co/qDEIELuMK0 pic.twitter.com/lrhaNxz8GS

— Red Bull CliffDiving (@cliffdiving) September 23, 2018