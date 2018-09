Kylian Mbappé recibe tremendo regalo de Pelé

Kylian Mbappé se ha consolidado como uno de los mejores futbolistas jóvenes del planeta, después de coronarse con la Selección de Francia en el Mundial Rusia 2018 y eso pudo hacer que Pelé le enviara un regalo.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter el actual elemento del Paris Saint Germain (PSG) compartió una fotografía con el fondo de la mítica Torre Eiffel presumiendo una playera del Santos de Brasil.

Thanks for this amazing gift, King 👑 @Pele pic.twitter.com/W1sNkXRbym

— Kylian Mbappé (@KMbappe) September 23, 2018