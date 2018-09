VIDEO: Maradona sufre su primera derrota con Dorados

El director técnico argentino Diego Armando Maradona reprobó el trabajo arbitral de Aldo Cano Martínez, luego de sufrir su primera derrota al mando de Dorados de Sinaloa por 1-0 contra Alebrijes de Oaxaca.

“Espero hayan disfrutado de un buen encuentro de futbol, no me gusta hablar de los árbitros, los dos equipos jugaron un partido bárbaro, pero siempre tiene que haber alguien que te pinche el globo”, lamentó Maradona durante conferencia de prensa.

🔥"SIEMPRE TIENE QUE VENIR ALGUIEN QUE TE PINCHA EL GLOBO" 🔥#LUP ¡Diego Armando Maradona explotó en contra del árbitro del Alebrijes vs. Dorados, su primera derrota en el Ascenso MX! ¡Y "hará un informe" que mandará a la FIFA! pic.twitter.com/XhCYT0Rryf — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 23, 2018

Agregó: “Con otro arbitro de categoría hubiese sido un partidazo, el árbitro dejó pegar mucho, no hizo valer en ningún momento el reglamento, pero no estoy acá para venirme a excusar, debo de seguir trabajando”.

Explicó que el rival oaxaqueño tenía que sufrir la expulsión de Alfonso Emilio Sánchez, pues frenó un contragolpe con jalón a Alonso Escoboza.

“Me parece que lo de Escoboza, cuando los agarramos tres contra dos en contragolpe, es roja directa, no es amarilla; hubo varias patadas que fueron alevosas, que hay que erradicar en el futbol”.

Inclusive adelantó que “yo estoy haciendo un informe para llevar a la FIFA, no se puede fracturar a un colega, no se puede ir con los tacones por delante a un colega que se gana la vida como te la ganas vos”.

Así reciben a #Maradona aficionados de Alebrijes de Oaxaca pic.twitter.com/DNYRYtWehi — Libertad-Oaxaca (@libertadoaxnews) September 23, 2018

A pesar del descalabro se dijo “orgulloso de mis jugadores porque les pedí terminar con 11, no quiero un futbol violento, no quiero lo que pasó después”, luego que de camino a los vestidores, jugadores de ambos equipos se hicieron de palabras pero no pasó a mayores.

Del oponente reconoció que “tiene buen equipo, buen entrenador, están bien físicamente, tienen jugadores desequilibrantes, más para el futbol mexicano que es muy rápido. Me parece que si miramos fríamente el partido, fue la desatención nuestra del número 10 del rival y fue gol”.

Dorados sufrió su primer descalabro en el Torneo Apertura 2018 del Ascenso MX bajo la dirección técnica de Maradona y ahora deberá "cambiar el chip", dado que el próximo miércoles se medirá a Querétaro en los octavos de final de la Copa MX.

