Pese a todo, Guillermo Hoyos ve mejoría en el Atlas

Los resultados positivos no llegan: Atlas tiene ya ocho derrotas en 10 partidos disputados del Torneo Apertura 2018. La última, el sábado pasado, por 2-0 en casa del Cruz Azul. Pero a pesar de que el equipo tapatío es un total caos, el técnico argentino Guillermo Hoyos se muestra tranquilo, pues asegura ver mejoría.

“Felicitar a los chicos porque enfrentamos a un equipo que está preparado para competir a nivel de buscar el título. Cruz Azul tiene grandes capacidades individuales y colectivas, con un técnico muy capaz. Tuvimos posibilidades de empatar el partido, pero fue muy importante la presencia del Atlas que le creó muchas situaciones a un equipo muy maduro para competir por un lugar en el campeonato”, destacó el entrenador rojinegro.

Luego de 10 partidos disputados en el certamen, los Zorros apenas han marcado un gol. Incluso en ese aspecto, Hoyos se mantiene confiado. “Yo creo que en cualquier momento se van a capitalizar las opciones, se va a abrir la posibilidad. Ante Cruz Azul, tuvimos oportunidades de empatar el partido, no se logró, pero hubo una buena propuesta nuestra durante los 90 minutos, ante un rival muy maduro y hecho”, reiteró el argentino.

Finalmente, destacó que Atlas, según su juicio, no se “achicó” en la cancha del Estadio Azteca, donde apareció como víctima y finalmente cargó con la derrota. “La competitividad nace de la persona, no del jugador. Nos debemos a un club de una magnitud importante en el futbol mexicano y eso es algo que debemos respetar. Caer a nivel mental o a nivel de presencia no sería correcto para quien estamos representando”, concluyó Guillermo Hoyos.

