Aficionados de Chivas sueñan con Ramón Ramírez

Ramón Ramírez es un ídolo para la afición de Chivas y por eso, miles de personas comenzaron a soñar con su regreso al club. El ex futbolista nayarita, campeón con el Rebaño Sagrado en el Torneo de Verano 1997, anunció su salida de Grupo Imagen y las especulaciones empezaron de inmediato en el entorno rojiblanco.

La dirigencia de Chivas se encuentra desde hace unos mese en la búsqueda de un director deportivo. Y aunque la institución no se ha manifestado al respecto, comenzaron ya los rumores de que Ramón Ramírez podría ser quien ocupe ese puesto, vacante desde el efímero paso de Francisco Gabriel de Anda por el Rebaño Sagrado.

En el pasado, el nombre del nayarita ya sonó como candidato a tomar un puesto directivo en el club. Sin embargo, las negociaciones nunca se pudieron concretar. Esta vez, el anuncio de su salida de la televisión coincide con que en Chivas se encuentra vacante el puesto de director deportivo. Además, el Guadalajara necesita un golpe mediático que deje complacida a la afición, después de dos torneos de Liga sin calificar.

"Todos los ciclos tienen un inicio… hoy me despido de un proyecto para el que di lo mejor y que disfruté por haber compartido con admirados profesionales y grandes amigos. Es un hasta luego también para todos los que seguían mi sección y mis redes. Gracias a todos!"@adrenalina. — RamónRamírez7 (@ramon7ramirez) September 24, 2018

“Todos los ciclos tienen un inicio… hoy me despido del proyecto para el que di lo mejor y que disfruté por haber compartido con admirados profesionales y grandes amigos. Es un hasta luego también para todos los que seguían mi sección y mis redes. Gracias a todos. Un gusto haber compartido este espacio con excelentes profesionales de la comunicación. Me llevo una gran experiencia y el cariño de todos. Hasta luego”, escribió el ex futbolista en su cuenta oficial de Twitter.

Hasta pronto. @adrenalina, @ImagenTVDeporte — RamónRamírez7 (@ramon7ramirez) September 24, 2018

Así, se abre una posibilidad importante para que Chivas pueda encontrar el director deportivo que tanta falta le hace. Y aunque hasta el momento nada es seguro, por lo pronto los aficionados rojiblancos comenzaron ya a suspirar por el regreso de uno de sus últimos ídolos.

