Alan Pulido renace como goleador con Chivas

Más de siete meses después, Alan Pulido volvió a marcar en un partido de Liga MX. El renacer del atacante de Chivas como goleador se dio el domingo, frente al Querétaro. Anotó de penal, festejó como Cristiano Ronaldo y al final, su equipo no aguantó la ventaja que le había dado (empató 1-1), pero en la parte individual, fue una inyección de confianza.

El 14 de febrero pasado, Pulido anotó un doblete frente al Querétaro, para rescatar el 2-2 como visitante. Desde entonces, no conseguía un gol con la camiseta del Guadalajara en partidos de Liga MX. La sequía era ya demasiado larga para el futbolista más costoso en la historia de Chivas. Pero el técnico José Saturnino Cardozo asegura que nunca dejó de creer en él, pese a que ya no es titular.

INSISTIR, persistir, resistir y nunca DESISITIR. 💪🏼⚽️. (Dia de partido) pic.twitter.com/6sAfLK4zhO — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) September 23, 2018

“Siempre estuvo bien, Alan entrena bastante bien. Él no salió (del cuadro titular) por bajo rendimiento, sino por una lesión y el equipo ganó tres partidos seguidos. Siempre trabajó como profesional, siempre sumando, apoyando. Entonces, aquí no hay jugadores mal anímicamente. Son profesionales y en el campo o en los entrenamientos siempre se dialoga para que lleguemos a acuerdos. Contra Querétaro hizo buen partido y pudo hacer un gol que ayuda bastante. No está mal anímicamente, pero el gol siempre ayuda a crecer como jugador”, explicó el entrenador de Chivas.

Fueron más de siete meses de sequía y los aficionados rojiblancos ya comenzaban a perder la paciencia con Alan Pulido. A través de redes sociales y en el mismo Estadio Akron, se sentía ya la presión hacia el jugador por su falta de gol. Sin embargo, el paraguayo Cardozo aseguró que su delantero está listo para soportar ese tipo de cosas.

“En Chivas siempre existe la presión y el jugador que no la asimila, difícilmente puede vestir la camisa más importante del futbol mexicano. Ellos saben la presión qué hay, pero también les pedimos que se diviertan en el terreno de juego y lo hacen bien. Es un plantel joven, pero muestra un proceso de maduración importante. Ala Pulido siempre ha trabajado bien, un gol potencia su capacidad y eso hará que Pulido se enfoque más de ahora en adelante”, concluyó Cardozo.

Los goles más importantes de Pulido

1. Título rojiblanco

28 de mayo de 2017. Al minuto 16 del partido de vuelta ante Tigres, por el título del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, Oswaldo Alanís levantó la mirada. De zurda, metió un largo servicio al área rival. Pulido midió el viaje del esférico y remató de aire, con pierna derecha. Superó a Nahuel Guzmán y abrió el camino hacia el campeonato.

2. Rumbo al Mundial

17 de abril de 2018. Tiro libre al minuto 72, por el corredor izquierdo del área, pegado a la línea de banda. Sin ángulo, Pulido probó suerte con un disparo directo, a segundo poste. La bola terminó en las redes y el golazo concretó la remontada ante Toronto, en el duelo de ida de la final de la Concacaf. El 2-1 fue clave para conquistar el título y el pase al Mundial de Clubes.

3. El camino a la 12

25 de mayo de 2017. Corría el minuto 22 del duelo de ida, ante Tigres, por el título del Torneo Clausura 2017. En el Estadio Universitario, Néstor Calderón cobró desde la esquina izquierda del campo. Nahuel Guzmán rechazó mal y el rebote quedó ahí en el área. Pulido estuvo atento y de izquierda anotó. Fue el 1-0 que abrió el camino hacia la 12. Ese duelo terminó 2-2.

