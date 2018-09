Las posibles sanciones para Tigres y Monterrey

Luego de las dramáticas escenas que protagonizaron aficionados de Tigres y Monterrey en al Clásico regio número 117 en el estadio Volcán, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tendría que dar a conocer las sanciones que se le otorgarán a ambas instituciones dentro de la Liga MX.

Después de que los dos equipos dejaran en claro que no hubo superioridad dentro del terreno de juego durante los 90 minutos, los protagonistas se felicitaron al término del encuentro con el objetivo de que no existe ninguna rivalidad más que la deportiva, pero eso no le importó a la gente.

Antes, durante y después del encuentro las porras se enfrascaron en peleas a muerte, pues un seguidor del conjunto felino resultó gravemente herido y podría perder la vida, ya que las últimas noticias acercan a que tiene "poliotraumatismo craneoencefálico".

La máxima autoridad del balompié mexicano considera este tipo de agresiones como "graves", y normalmente son penalizados de manera seria, con el objetivo de que entiendan, aunque a pesar de ello siempre las personas rompen las reglas.

Algunos de los castigos que deberían de penalizarse son:

Fuera barras

Sanción económica

Castigo de partidos como local sin ingreso de la gente

Más seguridad

Anular los pases a los agresores

Rodolfo Palomo Gámez sigue grave con politraumatismo craneoencefálico, tiene programadas dos cirugías más. El Srio de seguridad Bernardo Gzz Gza informa que no hay ningún detenido. #ClasicoRegio117 #Tigres pic.twitter.com/Fkq4SjEBFI — ️Ǻпa🍁 (@Ana_Bunker) September 24, 2018

Sin buscar culpables, algo esta mal en el fútbol regiomontano, el odio entre aficionados crece cada día mas. #ClasicoRegio117 pic.twitter.com/7k3JQKjx0V — Minuto 92 (@Minuto92oficial) September 24, 2018

Lamentable, la violencia es inaceptable seas Tigre o Rayado, a éste nivel llega la enfermedad de ciertas "personas" por "sus" equipos#ClasicoRegio117 pic.twitter.com/vOb4kgja4X — MTY360™ (@monterrey_360) September 24, 2018

Estadio Universitario #ClasicoRegio117 #ClasicoRegio @Rayados Aficionados de Rayados desnudan, golpean y apedrean a aficionado de Tigres, lo dejaron muy herido. pic.twitter.com/NhdHlrmFHS — Luis (@gatito_187) September 23, 2018

Barristas de #Tigres provocan a barristas de #Rayados, se devuelven corriendo dejando a un compañero solo; el vato pudo seguirlos pero perdió segundos valiosos al intentar lanzar una botella.#ClasicoRegio117 #ClásicoRegio pic.twitter.com/jvquQA06m1 — Martín Álvarez (@oyeGuaje) September 24, 2018

