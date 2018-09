Modric termina con hegemonía de Cristiano y se convierte en el mejor jugador de la FIFA

Luka Modric conquistó el premio 'The Best' de la FIFA a mejor jugador por delante del portugués Cristiano Ronaldo.

El croata se impuso en la votación a Cristiano y al egipcio Mohamed Salah y levantó el trofeo por primera vez, rompiendo la hegemonía del astro luso, que se había llevado este premio las dos veces que se había entregado hasta ahora desde su creación en 2016.

El croata, de 33 años, jugador del Real Madrid y subcampeón del mundo este verano con Croacia, recibió el premio de manos de Gianni Infantino en la ceremonia celebrada en el Royal Festival Hall.

"Es un gran honor y un bello sentimiento estará aquí con este increíble trofeo. Me gustaría felicitar a Cristiano y a Salah por la gran temporada que hicieron. Seguro que en el futuro tendrán otra oportunidad de estar aquí", dijo el croata.

"El premio no es solo mío, es también de mis compañeros del Real Madrid y Croacia, de mis entrenadores, y de toda esa gente sin la que no sería posible. También quiero dar las gracias a mi familia, sin su apoyo no sería quién soy, son mi 'The Best'. También me acuerdo del equipo que en 1998 quedaron terceros, fue mi inspiración. Ojalá que también seamos una inspiración para las próximas generaciones", explicó Modric.

Además, el '10' del Real Madrid se animó a hablar en español y agradeció al club blanco y a los aficionados madridista por "todo el cariño recibido".

"Este premio es vuestro también", finalizó.

Marta, condecorada como mejor jugadora

La futbolista brasileña Marta fue condecorada con el premio 'The Best' a mejor jugadora de la FIFA.

Marta ha ganado este premio por sexta vez en su carrera, las cinco anteriores cuando aún se denominaba FIFA World Player, pero la última databa de 2010.

La brasileña se impuso a la noruega Ada Hegerberg y a la alemana Dzsenifer Marozsan, sucediendo en el palmarés a la holandesa Lieke Mertens.

"Siempre había deseado ganar un premio como este. Gracias a todos los aficionados, periodistas y expertos que han votado por mí", aseguró entre lágrimas Marta, visiblemente emocionada.

El 11 ideal de la FIFA

El Real Madrid, con Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo y Luka Modric, y el Barcelona, con Leo Messi, convierten a la liga española en la más representada del once ideal de la FIFA en 2018.

A estos jugadores se une el portero español David de Gea, del Manchester United, el centrocampista N'Golo Kanté, integrante del Chelsea, el lateral Dani Alves, y los delanteros Cristiano Ronaldo, Eden Hazard y Kylian Mbappé.

"En mi carrera he tenido la oportunidad de ser campeón del mundo, pero no me gusta vivir del pasado. Ojalá en el futuro podamos devolver a España a los más alto", destacó Sergio Ramos, cuestionado sobre su papel en el Mundial, quien por novena vez fue incluido en el once.

"Estoy orgulloso de estar al lado de jugadores así, los mejores del mundo, algunos son amigos, es un placer", apuntilló Eden Hazard, por primera vez en esta escuadra de fantasía.

El once ideal de 2018, presentado por los exjugadores Michael Ballack y Ronaldinho, está formado por David de Gea (Manchester United), Dani Alves (PSG) Raphael Varane (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), N'Golo Kanté (Chelsea), Eden Hazard (Chelsea), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus) y Kylian Mbappé (PSG).

Thibaut Courtois, el mejor portero

El portero del Real Madrid y de la selección belga, Thibaut Courtois, se alzó con el premio 'The Best' a mejor guardameta de la FIFA.

El belga, traspasado este verano del Chelsea al Real Madrid, ganó el galardón al que también optaban el portero del Tottenham Hotspur y de la selección francesa, Hugo Lloris, y del cancerbero de Dinamarca y del Leicester City, Kasper Schmeichel.

Courtois, de 26 años, sucede en el palmarés al italiano Gianluigi Buffon, que se llevó la primera edición de esta condecoración.

"Estoy muy orgulloso de llevármelo. Quiero agradecérselo a todos los que me han votado, a mis compañeros, mis entrenadores y especialmente a mi familia y amigos que siempre están a mi lado, tanto en los mejores y en los peores momentos", dijo Courtois, que recibió el premio del exportero holandés Edwin Van der Sar.

Didier Deschamps se lleva el premio a mejor entrenador

Didier Deschamps, técnico de la selección francesa, fue galardonado con el premio 'The Best' a mejor entrenador de la FIFA.

El galo, de 49 años, sucede a Zinedine Zidane en el palmarés y se convierte en el tercer entrenador en ganar este premio tras el exentrenador del Real Madrid y Claudio Ranieri, que se llevó el premio en 2016 gracias a su impresionante campaña en el Leicester City.

Deschamps era el gran favorito al premio después de conquistar la Copa del Mundo con la selección francesa en Rusia y convertirse en el tercero en la historia en llevarse el título mundial como entrenador y como jugador, tras Mario Lobo Zagallo y Franz Beckenbauer.

"Lo primero que quiero es felicitar a mis rivales, que también podrían haber ganado el premio hoy. También agradecer al presidente de la Federación francesa por confiar en mí, al grupo de jugadores que me han permitido estar hoy aquí, a todo mi cuerpo técnico. Para finalizar, me gustaría compartir este premio con mi familia, con mi hijos", señaló un emocionado Deschamps, al que le entregó el galardón Arsene Wenger, extrenador del Arsenal.

Mohamed Salah, premio al mejor gol

El egipcio Mohamed Salah se alzó con el premio Puskas al mejor gol en la ceremonia de los 'The Best' de la FIFA.

Salah, que recibió el premio de las manos del músico Noel Gallagher y el delantero Didier Drogba, superó a otros goles como el de Cristiano Ronaldo al Juventus de Turín de chilena o el de Gareth Bale, también de chilena al Liverpool, entre otros.

Su gol, anotado ante el Everton, le reportó el premio, que por primera vez recae en sus brazos.

"Quiero agradecer a todo el mundo que me ha votado. Espero llevarme otro galardón hoy", añadió el egipcio en referencia a la otra categoría en la que puede ganar, la de mejor jugador.

