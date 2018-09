Aficionados protestan con los eSports lanzando controles de PS4

Los eSports no son del agrado de todos, esto lo comprobó la afición del Young Boys de Suiza cuando interrumpieron el partido con el FC Basel, del pasado domingo, aventando controles de Play Station 4 y pelotas de tenis en protesta porque el equipo invirtió en los deportes electrónicos.

Corría el minuto 16 del encuentro cuando los seguidores empezaron a arrojar pelotas de tenis y controles que tenían pintada la leyenda ‘Fuck eSports’, de igual forma desplegaron una manta que simulaba ser un botón de pausa.

“Un club deportivo pretende animar a las personas a que hagan más ejercicio y actividad deportiva ¡El futbol es un deporte y no es deporte individual!”, publicó la porra del Young Boys en redes sociales.

Las protestas podrían continuar ya que vafors clubes de la Superliga de Suiza han empezado a incursionar en los eSports.

Young Boys ultras threw tennis balls and PS4 controllers on the pitch during game against Basel to protest eSports pic.twitter.com/N402uKyjLt

— Hipcat (@ScottSlocombe) September 24, 2018