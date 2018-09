Effy Sánchez paga fuerte fianza para dejar la cárcel

Effy Sánchez, la ex presidenta de la Federación Mexicana de Tiro con Arco abandonó la cárcel, luego de pagar una fianza de cuatro millones 100 mil pesos con 73 centavos y dejar dos depósitos por 30 mil pesos más, misma cantidad del desvío de fondos que se le acusa.

Te puede interesar: Futbolista de Inglaterra tuvo tres hijos con tres mujeres distintas en seis semanas

De acuerdo a la información publicada por CANCHA, el proceso de investigación continúa luego de las facturas falsas que presentó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Tras la fianza pagada, no se le fue retirado su pasaporte; sin embargo, Effy conoce que no puede salir de territorio nacional, a pesar de ser considerado como un delito no grave. Además de que está obligada a presentarse a firmar semanalmente al penal donde estuvo recluida.

TE RECOMENDAMOS