La indirecta del Museo de CR7 a Modric tras ganar el 'The Best'

Luka Modric terminó con el reinado de Leo Messi y Cristiano Ronaldo tras convertirse en el mejor jugador del año y llevarse el premio de la FIFA 'The Best', hecho que no simpatizó a muchos, muestra de ello fue la indirecta que lanzó el Museo del delantero portugués a su ex compañero del Real Madrid.

"Estos trofeos nadie los roba, tienen alarma", fue la frase con la que acompañaron una fotografía publicada en Instagram donde se mira parte del museo del luso con las cámaras de seguridad.

Dicha acción no causó simpatía entre miles de aficionados al rededor del mundo, quienes se pronunciaron en redes sociales, en su mayoría apoyando a Luka Modric.

