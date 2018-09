VIDEO: Asistencia de Jiménez en la victoria de Wolverhampton

Raúl Jiménez sigue demostrando qué está hecho para la Liga Premier, pues en los momentos complicados para su equipo, el Wolverhampton, siempre aparece con alguna anotación o asistencia, misma que en esta ocasión dio en el triunfo ante el Southampton 2-0 por la Fecha 7.

Al minuto 79 con un partido apretado ante The Angels, los Wolves buscaron aprovechar la localía y empezaron a generar jugadas peligrosas por los costados. Fue entonces que Adama se metió al carril derecho del área, sirvió para Jiménez, quien vio la llegada de su compañero Ivan Cavalerio para que impactara con potencia el esférico decretando el 1-0.

Al minuto 87 Wolverhampton aumentó la ventaja con el tanto de Jonathan Castro con el cual sumaron una victoria más llegando a 12 unidades en el octavo puesto de la Premier League a la espera de que se complete la jornada de este fin de semana, pero es una realidad que Jiménez se está ganando el respeto de la afición de los Wolves con actuaciones como la de hoy.

