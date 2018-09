Juventus remonta al Napoli con brillante participación de CR7

El Juventus dio un golpe en la mesa este sábado al remontar al Nápoles y al doblegarle 3-1 en el Allianz Stadium para reforzar su liderato en la Serie A con un margen de seis puntos sobre los napolitanos, segundos.

Un doblete del croata Mario Mandzukic y un gol de Bonucci, con dos asistencias del portugués Cristiano Ronaldo permitieron a los turineses remontar un tanto inicial del belga Dries Mertens y seguir con el pleno de puntos tras siete jornadas.

El Nápoles empezó el encuentro con coraje y presionó mucho a los turineses para dificultar su salida de balón, lo que le permitió recuperar muchos balones en zona ofensiva y crear grandes peligros a la portería del polaco Wojciech Szczesny.

Te puede interesar: Roban a jugadores de León en hotel de Veracruz

Tras un zurdazo del polaco Piotr Zielinski desde los 25 metros repelido por el poste, el equipo del técnico Carlo Ancelotti se adelantó gracias a una gran triangulación entre el brasileño Allan Marques, el español José Callejón y Mertens. Allan cortó un pase defensivo de Bonucci para Dybala y apoyó a Callejón para que el ex madridista ofreciera a Mertens el balón del 1-0.

Durante algunos minutos los napolitanos fueron claramente superiores al Juventus, pero los turineses supieron gestionar el momento complicado y, empujados por un Cristiano en gran forma, cambiaron poco a poco la inercia del encuentro.

El portugués dio un primer aviso con un derechazo desde fuera del área detenido por el meta colombiano David Ospina y, en el 26, ofreció a Mandzukic un perfecto centro para que anotara de cabeza la diana del 1-1.

La presión de los turineses terminó siendo premiada al comienzo de la reanudación, cuando Dybala lideró una gran acción ofensiva y entregó el balón a Cristiano, cuyo disparo, repelido por el poste, fue controlado por Mandzukic y transformado en el 2-1.

Te puede interesar: Se desata pelea en juego de NFL entre Rams y Vikings

La remontada completada por el Juventus subió el nerviosismo de un Nápoles que hasta se quedó con diez hombres por la expulsión por doble amonestación al portugués Mario Rui al minuto 58.

La mejor oportunidad para los azzurri llegó en el 70, cuando Callejón perdonó Szczesny con un remate desde la frontal del área y ese error fue castigado, cinco minutos después, por Bonucci.

El zaguero italiano metió en la red un balón cabeceado por Cristiano (m.76) y acabó con el Nápoles para lanzar al Juventus al mando de la clasificación, con 6 puntos de ventaja sobre el Nápoles.

Aún sin expresar al máximo su enorme potencial, los turineses siguen sumando victorias tras victorias y ya pueden pensar en el cruce de la Liga de Campeones contra el Young Boys, en programa el próximo martes.

Por su parte, el Nápoles salió derrotado del Allianz Stadium aunque dio buenas señales, al lograr imponer su juego durante varios tramos del encuentro ante el gran coloso del fútbol italiano.

⚽️ Serie A: JUVENTUS 3-1 NAPOLI | Cristiano Ronaldo claims three assists as Mario Mandzukic scores twice before visitors are reduced to 10 men. pic.twitter.com/C6cFJs6SPQ

— CY☆9NEXUS (@D9INE_NEXUS_) September 29, 2018