Cristiano Ronaldo rompe el silencio tras ser acusado de violación

Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras ser acusado de una presunta violación a Kathryn Mayorga durante 2009 en Las Vegas, Nevada. Negando rotundamente el delito que, después de nueve años volvió a tomar fuerza.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo es acusado de violar a una mujer

"Niego firmemente que se emitan acusaciones contra mí. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y creo. Deseoso de limpiar mi nombre, me niego a alimentar el espectáculo mediático creado por personas que buscan promocionarse a mi costa.", señaló el portugués a través de su cuenta de Twitter.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 3, 2018